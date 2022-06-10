شيرين عبدالوهاب عن تقديم ديو مع عمرو دياب: «مش لايقين على بعض»

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن كثير من الأسرار الخاصة بها من خلال تواصلها مع جمهورها عبر خاصية «اسأل» عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حرص عدد من جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب على توجيه عدد من الأسئلة إليها كان من بين هذه الأسئلة هو سؤال عن هل تفكر في تقديم ديو غنائي مع الفنان عمرو دياب خاصة أنهم لم يجمعهم عمل من قبل.

شيرين عبدالوهاب تتحدث عن الديو مع عمرو دياب

وبالفعل استجابت الفنانة شيرين عبدالوهاب لهذا السؤال وحرصت على الرد عليه، حيث قالت: «حاسة إن إحنا ممكن مش لايقين على بعض بس أكيد ممكن ودي حاجة أي حد يفرح بيها».

وتم توجيه سؤال آخر إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب عن المدرسة الأقرب لها، حيث جاء نص السؤال: «أنتِ أقرب لمدرسة الفنانة وردة ولا سميرة سعيد»، لترد شيرين قائلة: «وردة ولكني أعشق سميرة سعيد».

وتوالت الأسئلة إلى أنه تم توجيه سؤال لشيرين عن أكثر ملحن كانت تحب أن تعمل معه فقالت: «كان نفسي بليغ حمدي الله يرحمه».

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب عاشت خلال الفترة الماضية حالة كبيرة من النشاط الفني، حيث طرحت عدة أغاني كان من بينهم أغنية خاصمت النوم، والتي تعاونت فيها مع الشاعر عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وحققت الأغنية نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث وصلت نسبة مشاهدتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 24 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية

بعدك مارتحتش يوم

ونسيت وخاصمت النوم

أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك

هكدب لو قولت بخير

بصراحة أنا وجعي كبير

متقولش إن أنت نستني وعادي وهنت عليك