الاتحاد الأوروبي: مصر شريكنا الأهم.. وعلاقتنا التجارية والاقتصادية معها ممتدة

قال السفير كريستان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع يأتي لمصر ودول الجوار ويتلقى وزراء التخطيط والخارجية والتعاون الدولي والتموين، لمناقشة كيفية توطيد العلاقات، لافتا إلى أن علاقة الاتحاد بمصر ممتدة ومنها دعم الاقتصاد والعلاقات التجارية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأهم في مصر في التجارة ويعتبر من أكبر المستثمرين.

الاتحاد يناقش مع مصر بشكل مستمر كيفية تطبيق وتنفيذ الخطط التنموية

وأوضح بيرجر، خلال مداخلة بالفيديو لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على «فضائية dmc»، أن الاتحاد الأوروبي يناقش مع مصر بشكل مستمر كيفية تطبيق وتنفيذ الخطط التنموية وهناك اتفاقات كثيرة تناقش فيها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع مع الرئيس السيسي، وستكتمل بحضور رئيسة المفوضية لمناقشة أمور تتعلق بالطاقة والغذاء، وهو ما يؤكده المجتمع الدولي.

هناك دعم كبير يقدم لمصر في عدة مظاهر

وأشار بيرجر، إلى أن هناك دعما كبيرا يقدم لمصر في عدة مظاهر منها مشروعات الشراكة الصحية والتعليمية والبيئية والبنية التحتية بشكل عام، لافتا إلى أن تلك الشراكات والمشروعات بدأت منذ جائحة كورونا الماضية، وغيرها من سبل الدعم في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، هو دعم مقدم لموازنة الحكومة المصرية، لافتا إلى أن هناك حزمة من البرامج والمشروعات المقدمة لدعم مصرمن الاتحاد الأوروبي في مختلف مناحي الحياة والمجالات.