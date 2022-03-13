رئيس التحرير

محمود مسلم

تأجيل استئناف الغندور على حكم تعويضه بـ500 ألف جنيه من عبدالناصر زيدان

كتب:

بسمة عبدالستار
01:55 م | الأحد 13 مارس 2022
خالد الغندور

خالد الغندور

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر استئناف الإعلامي خالد الغندور، على الحكم الصادر لصالحه بالحصول على نصف مليون جنيه، من عبدالناصر زيدان الناقد الرياضي، في قضية سب وقذف، لجلسة 10 أبريل المقبل، لتقديم المذكرات.

وطلب الغندور، في الدعوى، تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه، عن الضرر الذي لحق به جراء نشر الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، فيديو عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، به صور كرتونية لـ«الغندور»، ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه، وفق الدعوى.

اقرأ المزيد:

كيف تستعيد هاتفك المسروق؟.. بعد واقعة سرقة موبايل خالد الغندور

تأجيل دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان لجلسة 28 ديسمبر

نظر دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان في تهمة السب والقذف بعد قليل

تأجيل دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان لـ14 ديسمبر

نظر دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه أول نوفمبر

شادي محمد يكشف سبب سحبه فيديو الاعتذار لجمهور الزمالك: بسبب خالد الغندور
بقلم بسمة عبدالستار