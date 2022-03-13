تأجيل استئناف الغندور على حكم تعويضه بـ500 ألف جنيه من عبدالناصر زيدان

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر استئناف الإعلامي خالد الغندور، على الحكم الصادر لصالحه بالحصول على نصف مليون جنيه، من عبدالناصر زيدان الناقد الرياضي، في قضية سب وقذف، لجلسة 10 أبريل المقبل، لتقديم المذكرات.

وطلب الغندور، في الدعوى، تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه، عن الضرر الذي لحق به جراء نشر الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، فيديو عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، به صور كرتونية لـ«الغندور»، ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه، وفق الدعوى.