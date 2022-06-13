السيسي يوجه رسالة للإعلاميين: مش مطلوب تتكلموا بشكل إيجابي لدعم أحد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإعلام الذي يهاجم الدولة المصرية، إذ ذكر أنه يجب على الإعلام المصري أن يكون لديه رؤية واضحة، كما أعرب عن استعداده في توفير هذه الرؤية، «بالمناسبة أي حد هيخش على موقع رئاسة الجمهورية هيلاقي كل الموضوعات اللي بتتكلموا فيها موجودة ببياناتها».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، «لو فيه مشاكل؟ ممكن، أنا موافق، تعالوا نشوف الموجود من البيانات، ونشوف المشكلة مع المختص ونتحرك فيه».

الرئيس للإعلاميين: أنا عاوزك تشوف الحقيقة وتقولها للناس

ووجَّه رئيس الجمهورية حديثه للإعلاميين: «بالمناسبة مش مطلوب خالص أنكم تتكلموا بشكل إيجابي عشان تدعم حد، أنا عاوزك تشوف الحقيقة وتقولها للناس، فبناء فهم حقيقي للقدرات والتحديات هو ده اللي هيخلي المواطن اللي موجود في الشارع مستعد يتحمل، ويتكون عنده حصانة ومناعة من الحراب الدائر ده، إحنا كرئيس وحكومة لما نيجي نتكلم، يبقى نتكلم بصدق، والإعلاميين لما ييجوا يتكلموا يبقى بالفهم».