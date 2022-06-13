رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: «منافسة السوق العقارية العالمية مشوار كبير جدا»

كتب:

محمود البدوي
11:41 م | الإثنين 13 يونيو 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن نهوض الدولة المصرية في مجال التطوير العقاري، إذ قال: «إحنا مع المطورين عاملين شكل من أشكال الشراكة، بنقولهم إحنا بنوفر لكم أرض وأنتوا اشتغلوا وادوني حصتي عينيه، وأنا مش هبعها قبل ما تبيعوها، يعني أنا مش هبيع حصة الدولة قبل ما الشركة تبيع حصتها عشان مكونش منافس لها، ومخليش فيه زيادة من المعروض من الوحدات بالسوق».

السيسي: حولنا الشكل المعيب في أرضنا إلى منشآت جميلة 

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم: «ساعات نقول لشركات التطوير العقاري بيع الاثنين، وابقى حاسبنا إحنا على حصتنا، هذه الأمور حولت الشكل المعيب في أرضنا إلى منشآت ومدن وكل حاجة جميلة، أما أنك تبقى منافس للسوق العقارية العالمية ده مشوار كبير أوي».

السيسي: محدش هيشتري شقة في مكان المياه بتقطع فيه

وتابع رئيس الجمهورية: «محدش أبدًا هيروح يشتري شقة في مكان المياه بتقطع فيه، والكهرباء بتقطع وزحمة، وده تم القضاء عليه تماما، عشان كده الناس شعرت أن البلد دي بتتغير في كل المجالات، التطوير العقاري قبل كده كان مقتصر على قرى في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بس ده مش مسار عقاري، المواطن عاوز يعيش في مدينة مش في قرية سياحية مقفولة عليه، وتبقى حلوة ثلاثة أو أربع شهور، وباقي السنة مفيهاش ناس، كل إنسان عاوز يعيش في مدينة فيها حياة».

اقرأ المزيد:

السيسي: مصر حققت اكتفاء ذاتيا في عدد من السلع الأساسية

السيسي: «تخطيط القرى مكانش منظم وتدخلنا عشان نطورها»

السيسي: استغلال 3 ملايين متر أراضي صناعية من إجمالي 30 مليونا

السيسي يوضح كيفية حفاظ الدولة على مشروعات البنية التحتية

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.. تأجيل زيادة أسعار الكهرباء
بقلم محمود البدوي