السيسي: «منافسة السوق العقارية العالمية مشوار كبير جدا»

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن نهوض الدولة المصرية في مجال التطوير العقاري، إذ قال: «إحنا مع المطورين عاملين شكل من أشكال الشراكة، بنقولهم إحنا بنوفر لكم أرض وأنتوا اشتغلوا وادوني حصتي عينيه، وأنا مش هبعها قبل ما تبيعوها، يعني أنا مش هبيع حصة الدولة قبل ما الشركة تبيع حصتها عشان مكونش منافس لها، ومخليش فيه زيادة من المعروض من الوحدات بالسوق».

السيسي: حولنا الشكل المعيب في أرضنا إلى منشآت جميلة

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم: «ساعات نقول لشركات التطوير العقاري بيع الاثنين، وابقى حاسبنا إحنا على حصتنا، هذه الأمور حولت الشكل المعيب في أرضنا إلى منشآت ومدن وكل حاجة جميلة، أما أنك تبقى منافس للسوق العقارية العالمية ده مشوار كبير أوي».

السيسي: محدش هيشتري شقة في مكان المياه بتقطع فيه

وتابع رئيس الجمهورية: «محدش أبدًا هيروح يشتري شقة في مكان المياه بتقطع فيه، والكهرباء بتقطع وزحمة، وده تم القضاء عليه تماما، عشان كده الناس شعرت أن البلد دي بتتغير في كل المجالات، التطوير العقاري قبل كده كان مقتصر على قرى في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بس ده مش مسار عقاري، المواطن عاوز يعيش في مدينة مش في قرية سياحية مقفولة عليه، وتبقى حلوة ثلاثة أو أربع شهور، وباقي السنة مفيهاش ناس، كل إنسان عاوز يعيش في مدينة فيها حياة».