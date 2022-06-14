ريم مصطفى تكشف لأول مرة: أنا مطلقة وعندي ولدين وتزوجت في سن 19 سنة

قالت الفنانة ريم مصطفى، إنها ليست مرتبطة عاطفيا الآن، ولكن سبق لها الزواج عندما كانت في عمر الـ19 عاما، ولديها ولدين، وتابعت «ويمكن يبقى فيه بكرة».

تابعت ريم مصطفي خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «المشكلة أن كتير بيعتقدوا أن علاقات الحب بسيطة وبياخدوها ببساطة شديدة وعشان كده أي واحدة وواحدة في علاقة لازم يعرفوا هما بياخدوا القرارات إزاي، فيه ناس بتبقى عاوزة تتجوز وخلاص وبعد كده يحصل الصدام وينتج عنه طلاق كتير، وده بنشوفه في علاقات كتيرة حوالينا».

ريم مصطفى تكشف مفاجأة من العيار الثقيل

وكشفت مصطفى عن مفاجأة من العيار الثقيل قائلة: «أول مرة بقول كده أنا مطلقة وكنت متزوجة وعندي ولدين عمر وعلي، تزوجت صغيرة جداً في عمر 19 سنة، وكانت من أهم التجارب في حياتي، وتعلمت منها أن أهم شيء نختار شريك الحياة، ومن حسن حظي أن زوجي محترم وابن ناس وراقي والطلاق كان بسبب أننا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية، ومش لازم الطلاق يعني أننا نفرج الناس علينا ونروح محاكم، وأبو ولادي بتربطني بيه علاقة صداقة واحترام».

ريم: محصلش مشكلة بيني وبين طليقي.. انفصلنا عشان كنا مختلفين بس

وتابعت، أنها إذا ما وقعت في مشكلة في يوم ما ستلجأ لطليقها، وأنهما اتفقا على تربية الأولاد بطريقة سليمة ودون مشكلات، مشيرة إلى أن الزواج دام 10 سنوات، وأن سبب الطلاق الاختلاف ولم تنتج عن الزيجة أي مشكلات».