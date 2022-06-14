ضبط تشكيل عصابي من 9 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيلاً عصابياً، يمارس تجارة المخدرات.

انتقال قوات الأمن

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتكوين تشكيلاً عصابياً، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، وتمكنت من القبض على كل من «عبد الباسط. ج. م. م.»، 41 سنة، عاطل، ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه فـي قضية مخدرات، و«إدريس. س. م. ع»، 53 سنة، عاطل، ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـي قضية سرقة.

كما تمكنت القوات من القبض على «محمد. ا. س. م»، 25 سنة، عاطل، ويقيم دائرة المركز، و«إسماعيل. م. ا. ا.»، 30 سنة، عاطل، ويقيم دائرة المركز، والسابق اتهامه فـي عدة قضايا أخرها قضية بلطجة، و«الشاذلي.م. ع. ا»، 25 سنة، عاطل، ويقيم دائرة المركز، والسابق اتهامه فـي القضية سرقة مسكن، و«نصر الدين. م. م. ر»، 39 سنة، عاطل، ويقيم دائرة المركز، و«محمود. ا. ع»، 19 سنة، عاطل، ويقيم دائرة المركز، والسابق اتهامه فـي القضية سلاح بدون ترخيص، و«ظريف. ج.ع. م»، 36 سنة، عاطل، ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـي عدة قضايا أخرها قضية اعتداء بالضرب، والمطلوب للتنفيذ في القضايا «تبديد، وضرب»، و«صفية. ش. د. ا»، 26 سنة، ربة منزل، وتقيم قسم أول سوهاج والسابق اتهامها فـي قضية «ضرب»، بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فـي الإتجار بالمواد المخدرة.

ضبطيات بحوزة التشكيل العصابي

وعقب استصدار إذن النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي بسوهاج أسفرت عن ضبط المتهمين بمساكن من الأول حتى الثالث وبحوزتهم، كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 1400 جرام كمية من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 250 جرام كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 20 جرام، عدد "316" عبوة بيره، وعدد 103 عبوات خمور فرد روسي، محلي الصنع وعدد 3 طلقات عدد 6 قطع سلاح أبيض، مبلغ 6250 جنيهاً عدد 2 ميزان حساس، وعدد 9 هواتف محمول، السيارة ملاكي سوهاج.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم والميزانين لإعداد المخدر للبيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم والسيارة للتنقل بها.