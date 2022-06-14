القصة الكاملة لقتل الطفلة «فرحة» على يد زوجة أبيها في سوهاج

طفلة ذات 5 سنوات تدعى «فرحة»، لم تحظ من اسمها أي نصيب، إذ انفصل والدها عن والدتها عندما كانت في الثالثة من عمرها، ليمنعها الأب عن رؤية أمها بعد ذلك، كما تزوج من أخرى أساءت معاملتها، لتتلقى الضرب والإهانة المتكررة، حتى فارقت الحياة في أخر مرة تم الاعتداء عليها، إذ لم يتحمل جسمها الضعيف هذا الكم من الإصابات بالوجة والأنف لتفارق فرحة الحياة دون أن تذوق طعم الفرح خلال سنواتها الـ5.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي يفيد بوصول طفلة تدعى «فرحة»، 5 سنوات، تقيم بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف تعاني من كسور ونزيف بالأنف وإصابات متعددة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إسعافها.

الأب يتهم زوجته

وبسؤال والدها الموظف بشركة المياه، عن سبب الإصابات أفاد بأن زوجته «منى» اعتادت ضرب طفلته المجنى عليها بدعوى تأديبها، ولكنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى فقدان طفلته، حيث كانت تبرر دائما ضرب الطفلة أنها تؤدبها.

ضبط زوجة الأب

وقد تم ضبط الزوجة التي أفادت تحريات مباحث قسم شرطة الواسطى، بمحافظة بنى سويف أنها اعتادت تعذيب وضرب الطفلة ضربا مبرحا خاصة في غياب والدها.

وبمواجهة الزوجة بالتحريات اعترفت بتعذيبها للطفلة يوميا عقب خروج الأب لعمله وذلك رغبة بتأديبها، لتكرار طلبها الخروج من المنزل.

مضيفة أنها يوم الحادث ضربتها ضربا مبرحا حتى سالت دمائها على وجها من رأسها وأنفها، وتصادف ذلك مع عودة والدها من العمل ليسرع بالطفلة إلى مستشفى الواسطى المركزي لإسعافها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

دفن الطفلة وحبس زوجة الأب

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، ووضع جثة الطفلة تحت تصرف النيابة، التي صرحت بدفن الجثة وحبس زوجة الأب المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات يتم تجديدها وفقا للإجراءات.