تطورات الحالة الصحية لهشام ماجد بعد إصابته بفيروس كورونا

يخضع الفنان هشام ماجد للعزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا ويتلقى بروتوكول العلاج وحالته مستقرة وبسيطة، حسبما صرح الفنان لـ «الوطن».

هشام ماجد يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأعلن هشام ماجد امس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ماجد: «الحمد لله إيجابي كورونا أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل مش فاكر الجملة أوي».

لتنهال عليه التعليقات من الجمهور والوسط الفني متمنين بالشفاء العاجل.

فيلم تسليم أهالي

ورغم خضوع الفنان هشام ماجد للعزل المنزلي إلا أنه حرص أمس على نشر البوستر الدعائي لفيلمه الجديد «تسليم أهالي»، الذي اتسم بالغموض حيث ظهر البوستر عريس وعروسة دون ظهور ملامحهما.

ويشارك هشام ماجد البطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ولوسي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث فيلم «تسليم أهالي» حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا، ما يضطرهما إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا، وذلك في إطار كوميدي.

هشام ماجد ورمضان 2022

وظهر هشام ماجد خلال السباق الرمضاني 2022 كضيف شرف في المسلسل الكوميدي مكتوب عليا لاكرم حسني حيث جسد دور طبيب، للكشف على أكرم حسني.

مسلسل مكتوب عليا، حيث شاركت مع كل من أكرم حسني، هنادي مهنا، حنان سليمان، هلا رشدي، إسماعيل فرغلي، محمود السيسي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.