«التعليم» ترد على رسوب طلاب أولى وثانية ثانوي بالكامل في مدرسة بعين شمس

ردت إدارة عين شمس التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، على ما يثار بشأن إعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني في شكل تقديرات دون إضافة الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات الإلكترونية رغم أن وزارة التربية والتعليم أرسلتها للمدارس من الأسبوع الماضي، خاصة طلاب مدرسة الشهيد ماجد أحمد عبدالرازق الثانوية بنات.

«الوطن»، تواصلت مع الإدارة التعليمية، والتي نفت كل ما يثار، موضحة أن المدرسة تعتبر من أكبر المدارس على مستوى الإدارة في عدد الطلاب المنتظمين والخدمات ونسبة نجاح الطلاب تتعدى الـ 95% فالمدرسة تضم ما يقرب من 1500 طالبة، موضحة أن المدرسة بها عدد كبير من طلاب الخدمات وغير صحيح ما يتم تداوله بشأن نجاح 15 طالبة فقط.

ونوهت الإدارة التعليمية، إلى أنه وقت إعلان النتيجة تواجد عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالمدرسة في انتظار الحصول عليها، مؤكدة أن النتيجة أُعلنت بعد مراجعتها جيداً وتحويلها إلى تقديرات وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وأوضحت الإدارة، أن أي طالب غير راضي عن النتيجة يمكنه التقدم بتظلم وسيتم مراجعته وفق القواعد المعمول بها في التظلمات، لافتة إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أية إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب أثناء الامتحانات.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور طارق شوقي، جميع المدارس بالبدء في إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في شكل تقديرات وليس درجات، موضحاً أن التقديرات تشمل الفصل الدراسي الأول والثاني، مؤكداً أن الامتحانات تم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لمضان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.