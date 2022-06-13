عاجل.. مقار اعتذارات الثانوية العامة لمحافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة، تم اختيار ثلاث مقار، لتقديم الاعتذارات الثانوية العامة، بدءً من غدا الثلاثاء 14 يونيو، حتى الخميس 16 يونيو 2022، وذلك منعا للتكدس.

وجاءت أماكن تقديم الاعتذارات كما يلي:

- مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية والتابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

- مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

- مدرسة السلام «منيل شيحة»، والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية.