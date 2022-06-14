«بحوث الصحراء»: تنظيم قوافل بيطرية وإرشادية في وادي فيران بجنوب سيناء

قال الدكتور إيهاب زغلول، مدير مركز بحوث الصحراء في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إن هناك تعاون بين مركز بحوث الصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتنفيذ أنشطة إدماج أبناء سيناء بمنطقة وادي فيران.

أنشطة لتعزيز دور أبناء سيناء في المجالات الرزاعية

وأضاف «زغلول»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء، قامت بالبدء في تنفيذ الأننشطة الخاصة بإدماج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في المجالات الزراعية والتنموية بمنطقة وادي فيران.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث جرى تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية لإدماج أبناء سيناء تحت رعاية الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء.

وأكد مدير مركز بحوث الصحراء، أن المركز بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، نظمت عدة قوافل بيطرية وإرشادية بمناطق وادي الطر ووادي مكتب بمنطقة وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء.

توفير عدد من المشروعات التنموية في مجال تربية الدواجن

وأشار إلى أنه سيتم من خلال البرنامج توفير عدد من المشروعات التنموية في مجالات تربية الدواجن والنحل وتطبيق الممارسات الزراعية البيئية التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الزراعات المحمية ونشر تكنولوجيا إنارة المنازل بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف رفع درجة الوعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بوادي فيران.

وأوضح «زغلول» أن فرق العمل قامت بفحص وتحديد الإصابات النباتية المنتشرة بالمنطقة لعدد 50 فدانا بوادي مكتب، وجرى تقديم المبيدات والمغذيات للمزارعين وإطلاعهم على الطرق العلمية السليمة والآمنة لاستخدام تلك المبيدات.

وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء، بالدعم المستمر لأنشطة مركز بحوث الصحراء، من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتنسيق وتسهيل مهمة فريق العمل.

فحص وعلاج الحيوانات وتحديد الإصابات الشائعة

في نفس السياق، قال الدكتور أحمد الحاوي، عضو الفريق البحثي، إنه جرى تنفيذ قافلة بيطرية بالتنسيق مع الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، حيث جرى فحص وعلاج عدد من الحيوانات المزرعية وتحديد الإصابات الشائعة.

وتابع أنه جرى دعم المربين بالأدوية البيطرية والأملاح المعدنية والفيتامينات اللازمة لتحسين الحالة الصحية ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، وإجراء بعض الجراحات اللازمة لعلاج الحيوانات.

بينما أكد الدكتور كامل عامر، مدير مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة، أن المنظمة تستكمل دورها التنموي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون المستمر مع مركز بحوث الصحراء.