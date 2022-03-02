تعاون مكثف بين «بحوث الصحراء» وشمال سيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية المستدامة

استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بديوان عام المحافظة، اليوم، الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار خطة الدولة، لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والمهندس عاطف مطر مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، والدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية في الوقت الحالي، تولي كل اهتمامها للتنمية الشاملة في سيناء، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

نقل الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدا أن هذا اللقاء، يأتي في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

تحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء

وأضاف أن هذا البرنامج، يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز، ونشر أحدث أساليب التكنولوجيا الزراعية، والعمل على تبنيها في فترة وجيزة لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.

وفي سياق متصل، أفاد الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، بأن البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة التطبيقية التي يجر تنفيذها على أرض الواقع، وفقا لاحتياجات فئات المجتمع المحلي، من أهمها تحلية المياه لأغراض الشرب، ونشر تقنيات الطاقة الشمسية، والتوسع في زراعات الزيتون، والنباتات الطبية والعطرية، والنهوض بالثروة الحيوانية، والمكافحة المتكاملة لأفات الزيتون، فضلا عن أنشطة أخرى تستهدف الشباب والمرأة البدوية.

وعقب اللقاء، زار نائب المحافظ رافقه رئيس مركز بحوث الصحراء، مركز الشيخ زويد، كان في استقبالهما سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، والنائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب، وعواقل وشيوخ القبائل بالشيخ زويد، وتفقدا بعض نماذج الدعم المقدمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد، تضمنت توفير نحو 20000 شتلة زيتون، و5000 شتلة لوز، و10 بطاريات دجاج بياض، و20 رأس من الماعز الشامي، و(5) أطنان أعلاف مركزة لتغذية الأغنام والماعز، بالإضافة إلى (2.5) طن أعلاف لتغذية الدواجن.

الاحتياجات التنموية الزراعية بشمال سيناء

وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء جماهيري للاستماع إلى الاحتياجات التنموية الزراعية لفئات المجتمع المحلي بالمنطقة، والمشكلات التي تواجه التنمية الزراعية بالمنطقة ومقترحاتهم لحلها، وأعرب رئيس مركز بحوث الصحراء، عن تقديره وامتنانه لمحافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، على جهودهم التنموية الوطنية المشرفة، مؤكدا على تطلعه لبذل المزيد من الجهود الهادفة، إلى تعزيز التعاون بين المركز والمحافظة في مجال التنمية الزراعية المستدامة.

وفي نهاية الزيارة، أهدى محافظ شمال سيناء درع المحافظة للدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، تقديرا لجهود وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، في خدمة المزارع السيناوي، معربا عن تقديره للدور المهم الذي يلعبه مركز بحوث الصحراء، في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، فضلا عن التعاون المثمر لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة على أرض سيناء.