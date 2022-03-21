«بحوث الصحراء» يكرم عددا من الأمهات المثاليات العاملات بالمركز

نظم مركز بحوث الصحراء، صباح اليوم، احتفالية عيد الأم، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمركز، تحت رعاية الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز، بحضور الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية، ورؤساء الشعب البحثية، وعدد من الأساتذة والعاملين والأمهات المثاليات.

وأشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له، بالتزامن مع تلك المناسبة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوجه دائما بتقديم كل صور الدعم للأم المصرية، مؤكدا أن المرأة المصرية تكافح دائما على مر العصور، وتثبت أنها قادرة على التغيير، والعمل وتستطيع تحمل المسئولية في مختلف المجالات، بجانب دورها في بناء الأسرة والمجتمع، مقدما التهنئة لكل أم مصرية في ربوع الوطن، ولكل أم مصرية داخل مواقع العمل المختلفة بقطاعات الوزارة، مقدراً الجهد الكبير المقدم من جانبهن.

كما قدم الوزير التهنئة للفلاحات المصريات الأصيلات، اللاتي يتسلحن بالصبر، ويتحملن مشقة العمل، لمساعدة أزواجهن في العمل المزرعي في الريف المصري.

حفل تكريم الأم المثالية

خلال كلمته بهذه المناسبة، قال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن حفل تكريم الأم المثالية يٌعد تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبنائها في دٌنياها، مشيراً إلى أنها هي من تٌربى وتٌعلم وتٌعطي كل ما لديها من أجلهم ، موضحا أن كل الأديان حرصت على بر الوالدين والاحتفال بها والبر ليس شرطاً أن يكون في هذا اليوم وانما هو بمثابة تقدير واحترام لها.

وتضمن الاحتفال تكريم (6) من الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة البحوث والموظفات والعاملات من شعب وادارات المركز، وأعرب «زغلول»، عن مدى اعتزازه بتكريم الأمهات المثاليات في مختلف المجالات بالمركز، مشيراً إلى أننا نحن نٌكرم الأمهات اليوم، فإننا نٌحيي قيمة كبيرة، نظرا لدورهن الوظيفي بالمركز، ودورهن العام في بناء الأسرة والمجتمع.

رئيس المركز يهنئ الأمهات

وقدم رئيس مركز بحوث الصحراء التهنئة للأمهات المٌكرمات في هذه المناسبة الطيبة، داعيا لهن بحياة طيبة ومليئة بالصحة والعافية.

وأضاف «زغلول» أن هذا الحفل يعد التنظيم الأول للمركز لتلك المناسبة، مؤكداً أنه لن يكون الأخير، لأن كل أم تحتاج دائما إلى التعبير إليها بالشكر والتقدير، لما تبذله في حياة أبنائها والمجتمع، ما يعطيها دفعة ولو بسيطة، لاستمرارها في بذل الجهود والعطاء متمنيا لكل أم دوام الصحة والعافية.