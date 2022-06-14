«مياه أسيوط» تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الوادي الجديد.. شروط التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في المسابقة رقم 1 لسنة 2022، عن حاجتها لشغل وظائف «مهندس ثالث، فني، عامل خدمات معاونة» في فرع الشركة بمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك طبقا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

الارتقاء بكفاءة الهيكل الإداري

وأكد المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه الشركة، سعيا للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

وتأتي تلك الوظائف وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للشركة والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

نموذج شغل الوظيفة

ونوه اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة بمقر الشركة في محطة مياه مدينة الفرافرة، وذلك نظير مبلغ وقدره 100 جنيه، اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/6/2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28/6/2022، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، عدا العطلات الرسمية.

كما أكد أنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة، من المتقدمين اعتبارا من يوم السبت المقبل 18 يونيو 2022 في مقر الشركة بمحطة مياه مدينة الفرافرة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان، أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها، مع مراعاة الشروط الواردة بالإعلان.