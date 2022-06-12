«مياه أسيوط»: تقديم كافة التسهيلات لسرعة تنفيذ الوصلات المنزلية في 7 مراكز

عقدت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمناقشة كافة المشكلات التي تحول دون المضي قدما لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن إنجازات المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري، والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرى الريفية المستهدفة، بعدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط «منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح ، أبنوب، أبوتيج».

الالتزام بالجدول الزمني للأعمال

واجتمع المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بمديري عموم المناطق الجاري العمل بها، وأعضاء وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي من مهندسي المكتب الفني ومهندسي قطاع المشروعات ومسئولي القطاع التجاري، وبحضور المقاولين القائمين على التنفيذ ومسئولي العقود والمشتريات، للتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المعد لنهو الأعمال، ومناقشة جميع المشكلات ومعاينة التنفيذ الفعلي للوصلة المنزلية.

تسهيل كافة الأعمال القائمة

وشدد رئيس مياه أسيوط، على ضرورة تسهيل كافة الأعمال التنفيذية القائمة، لسرعة إنجاز الوصلات المنزلية المستهدفة، على أن يتم تقسيط قيمة الوصلة المنزلية على فاتورة المياه بصفة شهرية، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لدفع منظومة العمل الفعلية، والتي تسعى لتحقيق الاستفادة المرجوة في أقرب وقت ممكن، كمردود إيجابي سيعود بالنفع على المواطنين.