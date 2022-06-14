«مياه الجيزة» تكثف جهودها التوعوية والمجتمعية بقرى «حياة كريمة»

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز دور المكون التوعوي والمجتمعي بالقرى التي تشهد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قوافل مائية بقرى مركزي أطفيح والصف لتوعية المواطنين

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان صحفي إلى ان إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة كثفت قوافلها المائية بقرى مركزي أطفيح والصف، بالتعاون مع مجلسي مدينتي أطفيح والصف، حيث نفذت عدة قوافل مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، شملت قرى: منشأة سليمان وكفر حلاوة ومنيل السلطان، فيما شهد مركز الصف قافلة مائية بقرية المنشي.

الحفاظ على المشروعات القومية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في تصريحات صحفية أن القوافل المائية، شهدت إطلاق حملات توعوية ولقاءات مجتمعية، بمشاركة عدد من قادة الرأي بتلك القرى، وحملات طرق أبواب؛ لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلي تنمية حياة المواطن بالريف المصري.

التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة

وشهدت الحملات، توزيع عدد من المطبوعات تحمل رسائل توعية للمواطنين، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه، وتطبيق قراءتي، وتطبيق موبايل 125 وخدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوي وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فحص عدادات المياه وبحث عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن القوافل قدمت عدداً من الخدمات للمواطنين كقراءة وفحص عدادات المياه وبحث عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين وتحليل عينات عشوائية من مياه الشرب والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.، يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف تطوير عدد 42 قرية بمركزي أطفيح والصف بجنوب محافظة الجيزة.