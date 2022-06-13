تكريم «مياه أسيوط» في فاعليات احتفالية الخطة الاستراتيجية بالأقصر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في احتفالية الخطة الاستراتيجية لشركات قنا وسوهاج وأسيوط، والمقامة بمحافظة الأقصر خلال يومي الأحد والاثنين 12 ــ 13 يونيو 2022م، والتي جاءت بحضور السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات المعنية، والسيد عمرو الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة، والمهندس عاطف عزت، مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

محاور الخطة الاستراتيجية

ذكر اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط، أهم محاور الخطة الاستراتيجية التي قدمتها الشركة في تقريرها الأول من خلال عرض تقديمي مقدم من قبل ممثلي الشركة في مجالات التشغيل والصيانة، والمخطط العام، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعات المالية والتجارية، والمعامل، والموارد البشرية، والدعم الفني.

متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية

وأوضح «درة» أنه تم إنشاء إدارة استدامة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية «SSPF» خصيصاً لمتابعة نسب تنفيذ الأهداف التشغيلية والعمل على تحديث الخطة الاستراتيجية من الناحية المالية حتى تتواكب مع الخطة المالية الخمسية، والعمل على معالجة أي انحرافات في الأهداف الاستراتيجية وترحيلها إلى برنامج الخطة التالي ضمانا لاستمرارية تنفيذ الخطة بشركة مياه أسيوط.

فاعليات احتفالية الخطة

كما شهدت فاعليات احتفالية الخطة الاستراتيجية تكريم السادة المشاركين من الشركات المعنية وممثليها، جاء ذلك بتكريم اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة الشركة، والسادة رؤساء قطاعات المعامل والدعم الفني والقطاع المالى والقطاع التجاري ومسؤولي العلاقات العامة وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات، والتحليل الاقتصادى تعزيزاً للكفاءة التشغيلية والخدمات الفنية والعلاقات مع متلقي الخدمة نحو استدامة جودة مياه الشرب والحفاظ على البيئة.