انقلاب سيارة على «صحراوي الصف».. وكثافات مرورية أمام القادم من أطفيح

شهد الطريق الصحراوي في منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وحدوث كثافات مرورية في الطريق القادم من أطفيح باتجاه الصف.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من جانب الخدمات المعينة على الطريق الصحراوي بمنطقة الصف في الجيزة، بوقوع حادث مروري وانقلاب إحدى السيارات.

رفع آثار الحادث

وفور تلقي البلاغ، انتقل رجال المرور على الفور إلى مكان الحادث، لتسيير حركة السيارات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونقل المصابين في الحادث المروري إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.