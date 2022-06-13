إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالعياط

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الزراعي التابع لمنطقة العياط، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات على الفور.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بمنطقة العياط إثر انقلاب ميكروباص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين صحة الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة على الفور.

التحريات: قائد السيارة انشغل بالهاتف

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث عن أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة نتيجة انشغاله بهاتفه الجوال دون الالتفات إلى الطريق، ما تسبب في وقوع الحادث، وتعريض حياة الركاب للخطر.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فور تلقيها البلاغ، بالأوناش وفرقة من رجال المرور لرفع آثار الحطام، وتسيير العمل بالطريق تفاديا للتكدس المروري.

النيابة تستمع لأقوال المصابين

وتحر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تستمع لأقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين جراء وقوع الحادث، وأمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها وعمل التحريات اللازمة لتبين أسباب الواقعة.

النيابة تأمر بعرض السيارة على لجنة فنية

وأمرت بعرض السيارة على لجنة فنية من خبراء المرور لبيان ما إذا كان بها عطل فني تسبب في وقوع الحادث، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.