إصابة 4 في انقلاب سيارة نصف نقل بقرية نصرة في كفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بقرية نصرة، التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة، ومرفق الاسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة بقرية نصره، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من:

إبراهيم أحمد الفياض، 22 سنة، من بشلة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عبد الفتاح بدير عبدالهادى، 15 سنة، من نصرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

خالد ممدوح احمد، 20 سنة، من نصرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

أحمد محمد يوسف، 42 سنة، من المحلة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى..

إسعاف مصابين في حادثي سير بفوه والصوالحة

وفي وقت سابق لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادثين بفوه كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى فوه للتأمين الصحي، و كفر الشيخ العام.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا يفيد بمصرع صبحي عبدالحميد الطور، 60 سنه، من قريط، في حادث تصادم توك توك بتروسيكل، وجرى نقل جثمانه لمستشفى التأمين الصحي بفوه تحت تصرف النيابة.

وأصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بالقرب من حي الصوالحة شرق كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وهما محمد محمد، 30 سنة، وصابر كامل، 25 سنة، مصابين بسحجات في الجسم.