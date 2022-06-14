التصريح بدفن فتاة انتحرت شنقا بالشرقية: «معترضة على العريس»

صرحت الجهات المختصة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مساء أمس، بدفن فتاة عثر عليها متوفاة داخل منزل أسرتها بإحدى العزب التابعة لمركز القنايات، إذ تبين أنها أقدمت على الانتحار شنقًا بسبب رفضها خطبتها على أحد الشباب.

التصريح بدفن فتاة تخلصت من حياتها شنقا

وجاء ذلك بعد تشريح جثمان الفتاة، لتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت الواقعة انتحارًا أم وراءها شبهة جنائية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

بلاغ بالعثور على فتاة متوفاة داخل منزل أسرتها

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة القنايات بلاغًا من أسرة «آلاء. ا» 19 عامًا، مقيمة بعزبة تابعة لمركز القنايات متوفاة داخل غرفتها بمنزل أسرتها وحول عنقها حبل. وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة القنايات لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنايات المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

استدعاء والدة الفتاة وخطيبها

وتم استدعاء والدة الفتاة وخطيبها وإحدى قريباتها للاستماع لأقوالهم، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة تقرير الطب الشرعي وبيان ما إذا كانت الواقعة انتحارًا أم شبهة جنائية وصرحت النيابة بالدفن بعد الانتهاء من الصفة التشريحية.