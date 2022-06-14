قافلة طبية من صحة المنيا لخدمة أهالي «الحاج قنديل» بدير مواس

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال القافلة الطبية العلاجية لأهالي قرية «الحاج قنديل»، بمركز دير مواس، والتي استمرت على مدار يومين، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها الأطفال والباطنة والأسنان والجلدية والقلب والصدر والجراحة، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

استهداف المناطق والقرى الأكثر احتياجاً

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مطلع الشهر الجاري، أن مديرية الصحة ستنظم عدداً من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصاً على صحة وسلامة المواطن، وضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

6 قوافل طبية بقرى المنيا حتى 28 يونيو

ويتم تنظيم القوافل الطبية الـ6 بقرى المحافظة في الفترة حتى 28 يونيو الجاري، بواقع يومين متتاليين بكل قرية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وتستهدف القوافل العلاجية توقيع الكشف الطبى بقرى «زاوية الجدامي» بمركز مغاغة، وقرية «الشيخ حسن» بمركز مطاى، وقرية «الحاج قنديل» بمركز ديرمواس، وقريتي «هور» و«بني روح» بمركز ملوي، وقرية «طوخ الخيل» بمركز المنيا، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.