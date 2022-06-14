رانيا أبو العزم الفائزة بـ«التشجيعية»: يشرفني وضع اسمي مع كبار الفنانين

عبرت الفنانة التشكيلية رانيا أبو العزم عن سعادتها بالحصول على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون، قائلة: جائزة الدولة التشجيعية في التصوير، هي جائزة عريقة مقررة في الدولة، وفاز بها فنانون كبار ويشرفني أن يوضع اسمي بجوارهم، وهذا فضل كبير من الله وبمساندة أسرتي وأساتذتي وكل من شجعني للاستمرار.

العمل الفائز بجائزة الدولة التشجيعية

عن العمل الفني الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، أضافت في تصريح لـ«الوطن»: عملي الفائز بالجائزة هو (الجدار) وهو عمل مكون من جزئين بمقاسات (100x100) سم – (100x100) سم (2x1) متر، ألوان أكريلك وزيت على خشب، 2019، والذي عرض بجاليري (ضي) في معرض محمود أبو العزم وأسرته الفنية عام 2019 والذي يعد انتقال من مجموعة «باركود» والتي عبرت خلالها عن مفهوم أن جميعنا أشياء نولد محملين بالأرقام والبيانات التي نحملها معنا من الميلاد وحتى الوفاة، نولد ثم نموت نتسم بالشباب والصحة وفي النهاية يصيبنا القدم نشيخ ونهرم لا شيء يمنعنا من قدرنا، فكم من جميل وجديد إنكسر.

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وأضافت الفنانة التشكيلية: ظهر الباركود ملون بشكل مختلف عن المرحلة السابقة ويظهر الباركود على سطح يشبه الجدار فجميعنا يحمل بداخله جدار يبنيه يوما بعد يوم محاولا الاحتماء به ضد كل محاولات القهر أو المساس بشخصيته وآصالته وذكريات ماضية، أملا أن يستطيع صد هجمات المستقبل والاحتفاظ بذاته وإرادته وحريته، للتكوين ويظهر الشكل الهرمي ليعطي ثقل للتكوين وعلى قمة ذلك المثلث يظهر الطائر رمز الحرية.

من هي رانيا أبو العزم؟

فنانة بصرية، ومدرس في قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، حصلت على دكتوراه في فلسفة التصوير 2021، شاركت في أكثر من 65 معرض جماعي داخل مصر وخارجها، منذ عام 2002، المعرض الأول للتصميم بالجامعة الألمانية 2018، معرض إحياء التراث تابع للجامعة الفرنسية 2017، صالون الشباب27 و28 عام (2016-2017)، وحلت على جائزة العرض العام صالون الشباب 27 2016، وتم اقتناء بعض أعمالها لمتحف الفن المصري الحديث- وزارة الثقافة المصرية، بنك CIB، أفراد داخل مصر وخارجها.

جوائز الدولة

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي 7 يونيو 2022، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل، والتي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة للفائزين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.