عاجل.. مصرع عامل وإصابة 12 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل في الغردقة

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل شمال مدينة الغردقة، ودفعت قوات الحماية المدينة بـ9 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، أودعت الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ المتابعة.

مصرع عامل وإصابة 12 في الغردقة

وأخطرت غرفة عمليات البحر الأحمر بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري تقل مجموعة من العمال، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف بـ9 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وتبين مصرع عامل وإصابة 12 آخرين بإصابات مختلفة، ونقلوا إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة مشرحة المستشفى.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، بأنّ حالة المصابين عبارة عن جروح وكدمات وسجاحات وكسور ونزيف داخلي، وتراوحت بين خطيرة ومتوسطة، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه تم عمل الإسعافات الأولية لهم وأنه يوجد 4 حالات في حالة خطيرة وجارٍ المتابعة وعمل اللازم.

مصرع 3 وإصابة 9 أشخاص في حادثين منفصلين

وشهدت مدن محافظة البحر الأحمر، مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص آخرين نتيجة حادثين منفصلين بطرق «القصير مرسى علم، وسفاجا الغردقة»، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف.

وتبين مصرع رجل يبلغ من العمر 31 سنة، وسيده تبلغ من العمر 27 سنة، وإصابة 3 أفراد إصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، ونقل المصابون إلى مستشفى القصير المركزي.

كما تصادمن سيارتان ملاكي على طريق سفاجا الغردقة، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع طفلة وإصابة 6 أشخاص آخرين، ونقل المصابون لمستشفى سفاجا المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.