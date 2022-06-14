«الأورمان»: سلمنا 4491 مشروعا تنمويا للمواطنين في الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان أنها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ومنظمات المجتمع المدني تسليم 4491 مشروعًا تنمويًا متمثلًا في قروض حسنة وتسليم مواشي وتوزيع أكشاك، موزعين كالتالي: تسليم 1391 رأس ماشية، وتوزيع 2724 قرضًا حسنًا، وتسليم 376 كشكًا لمواطنين.

رفع شعار «نعم للمشروعات الحرفية»

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان ومنذ تأسيسها الهدف الرئيس الذي تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، وأن الجمعية تتقبل جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورس النجارة أو الحياكة أو الحدادة، فضلًا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب في ذلك.

الأورمان: نهدف القضاء على الفقر

وأضاف «فؤاد»، في بيان صحفي، أن الهدف من توزيع المشاريع في الدقهلية التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأشار نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.