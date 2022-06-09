توريد 291 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية خلال 41 يوما

وصلت كميات القمح الموردة المنتج للموسم الحالي في محافظة الدقهلية إلى 291 ألف طن خلال ‏‏41 يوما فقط منذ بدء التوريد في 26 أبريل ‏‏2022، وذلك بناء على تعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة ‏التموين بالدقهلية، وتحت إشراف المهندس شريف ‏صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بالمديرية، وفقاً ‏للضوابط الموضوعة وبالمتابعة المستمرة على كافة أماكن التخزين من صوامع وشون للعمل ‏بشكل منتظم ‏واستقبال كافة الكميات، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية‎‏ لاستقبال الأقماح والتأكد من استلامها مطابقة ‏للمواصفات.

توريد 291 ألف طن للصوامع والشون منذ بداية الموسم‏

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إننا استقبلنا هذا ‏العام كميات تصل إلى 291 ألفا و205 أطنان قمح خلال 41 يوما فقط‏، بالإضافة ‏إلى ما تم ‏توريده خارج ‏المحافظة وبلغ 30 ألفا و280 طنا، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات ‏المديريات التي ‏وردت ‏إليها ‏الأقماح، ‏دون ‏ظهور أي مشاكل أو تكدس، ما يؤكد نجاح المنظومة المتبعة‏ منذ فتح باب ‏التوريد ‏يوم ‏‏26 ‏أبريل الماضي، حسب المواصفات التي حددتها وزارة ‏التموين ‏ووزارة ‏الزراعة.‏

الكميات الموردة من القمح في الدقهلية خلال موسم 2022

وأضاف صليب لـ «الوطن»، أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغ 51 ألفا و‏‏945 ‏طنا، ‏واستقبلت ‏صوامع ‏شركة مطاحن شرق الدلتا 114 ألفا و188 طنا، وصوامع الشركة ‏المصرية ‏القابضة ‏‏125 ألفا و‏‏72 ‏طنا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامع الدقهلية 291 ‏ألفا و205 أ‏طنان.‏

من جانبه، قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إننا فتحنا كافة مواقع التخزين منذ بداية الموسم لتعمل بكل طاقتها من أجل استقبال كل حبة قمح منتجة على ‏أرض الدقهلية، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الزراعية ‏المزروعة بالقمح في محافظة ‏الدقهلية‏ ‏‏262 ‏ألفا و868 ‏فدانا، ‏وتم ‏استقبال القمح المحلي لهذا الموسم في 34 موقعا تخزينيا سواء في ‏الصوامع أو الشون.