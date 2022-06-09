توريد 291 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية خلال 41 يوما
37 موقعا تخزينيا تستقبل الأقماح في محافظة الدقهلية
كتب:
صالح رمضان
03:31 م | الخميس 09 يونيو 2022
توريد القمح في الدقهلية 2022
وصلت كميات القمح الموردة المنتج للموسم الحالي في محافظة الدقهلية إلى 291 ألف طن خلال 41 يوما فقط منذ بدء التوريد في 26 أبريل 2022، وذلك بناء على تعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وتحت إشراف المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بالمديرية، وفقاً للضوابط الموضوعة وبالمتابعة المستمرة على كافة أماكن التخزين من صوامع وشون للعمل بشكل منتظم واستقبال كافة الكميات، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية لاستقبال الأقماح والتأكد من استلامها مطابقة للمواصفات.
توريد 291 ألف طن للصوامع والشون منذ بداية الموسم
وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إننا استقبلنا هذا العام كميات تصل إلى 291 ألفا و205 أطنان قمح خلال 41 يوما فقط، بالإضافة إلى ما تم توريده خارج المحافظة وبلغ 30 ألفا و280 طنا، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات المديريات التي وردت إليها الأقماح، دون ظهور أي مشاكل أو تكدس، ما يؤكد نجاح المنظومة المتبعة منذ فتح باب التوريد يوم 26 أبريل الماضي، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة.
الكميات الموردة من القمح في الدقهلية خلال موسم 2022
وأضاف صليب لـ «الوطن»، أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغ 51 ألفا و945 طنا، واستقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 114 ألفا و188 طنا، وصوامع الشركة المصرية القابضة 125 ألفا و72 طنا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامع الدقهلية 291 ألفا و205 أطنان.
من جانبه، قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إننا فتحنا كافة مواقع التخزين منذ بداية الموسم لتعمل بكل طاقتها من أجل استقبال كل حبة قمح منتجة على أرض الدقهلية، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح في محافظة الدقهلية 262 ألفا و868 فدانا، وتم استقبال القمح المحلي لهذا الموسم في 34 موقعا تخزينيا سواء في الصوامع أو الشون.