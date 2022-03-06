الطيبي: تنفيذ 1700 مشروع تنموي بتكلفة 3.6 مليار جنيه خلال عامين في قنا

قال السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبي، إن عدد المشروعات المنفذة في المحافظة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ 1700 مشروع خلال العامين ونصف العام الماضيين.

جاء ذلك خلال استقبل فريق استشاري هولندي، ضم كلا من «خيريت يان تشخيب وفران نان وإل يان ساف»، وخبراء محللين هم «أميرة الصيرفي وماريهام حبيب وأحمد محرز».

وأضاف السكرتير العام لمحافظة قنا، أن عدد المستفيدين من المشروعات بلغ حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تزيد على 3.6 مليار جنيه، موضحًا أن المواطن سيجنى ثمار عمليات التنمية والإعمار التى تجرى على أرض المحافظة بمراكزها التسعة، خلال السنوات القليلة الماضية.

تنمية التكتلات الاقتصادية على مرحلتين

وأضاف الطيبي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف أيضًا تنمية التكتلات الاقتصادية على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير تكتل الفركة بنقادة، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادى وفرشوط، والمرحلة الثانية تشمل تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالطماطم والشمر فى مركزى قنا وقفط، وتكتل الفخار فى قنا، وقوص، ونقادة لتوفير فرص عمل، وتحسين مستوي معيشة العاملين بتلك الصناعات الحرفية.

تقديم الدعم الفني للمشروعات

ومن جانبه، أوضح فران نان، أحد الخبراء، أن فريق الاستشاريين يقدم الدعم الفني لكوادر الإدارة المحلية بمحافظة قنا لتحسين عمليات التخطيط لتقديم خدمات البنية الأساسية لتصبح أكثر استجابة لاحتجاجات المواطنين.

وأشار إلى تقييم احتياجات بناء القدرات المطلوبة لدعم فريق تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمسئولين عن مكونات التخطيط وخدمة المواطنين لتحسين منظومة الشكاوي وتوظيفها في تحسين عملية التخطيط.