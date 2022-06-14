طفلة تنهي حياتها بطريقة بشعة بالفيوم.. «السبب فاجأ أهلها»

لم تستيقظ تلك الطفلة الصغيرة التي تقلب البيت رأسًا على عقب فور استيقاظها يوميًا بالضحك والحركة، وانتظرتها والدتها كثيرًا إلا أنّها لم تستيقظ، فنادت عليها كثيراً فلم تجد استجابة، فقررت الدخول إلى غرفتها لإيقاظها، وما أن فتحت الباب شاهدت جسد ابنتها يتدلى من سقف غرفتها، ورقبتها معلقة في حبل غسيل، لتصرخ بطريقة هستيرية أصابت جميع من المنزل والجيران بحالة من الرعب والذين هرعوا إليها ليصابوا بصدمة فور مشاهدتهم جثة الطفلة.

بلاغ بقيام طفلة بإنهاء حياتها

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من أهالي قرية عتامنة المزارعة بنطاق المركز، حول قيام طفلة بإنهاء حياتها شنقًا، مستخدمة حبل غسيل، لمرورها بأزمة نفسية بسبب الدراسة، خصوصًا أنّها طالبة في الشهادة الإعدادية الأزهرية.

الشرطة تنتقل لموقع البلاغ

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا، برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش المباحث، والمقدم أسامة قرني رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة الطفلة «خ.ع» 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، وعثروا عليها جثة هامدة، معلقة من رقبتها في سقف غرفتها بواسطة حبل غسيل، وجسدها يتأرجح في منتصف الغرفة.

مرت بأزمة نفسية بسبب الامتحانات

وقالت والدة الطفلة، إنّها كانت تمر بأزمة نفسية خلال الأيام الأخيرة، بسبب ضغوط الامتحانات والدراسة، ولكنها لم تتوقع أن تنهي حياتها بهذه الطريقة البشعة.

نقل الجثة الطفلة للمشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثة لذويها ودفنها بمقابر أسرتها.