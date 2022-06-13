العثور على جثة بدون رأس في بحر يوسف بالفيوم.. والأهالي في حالة صدمة

سيطرت حالة من الرعب على أهالي منطقة قحافة بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، عقب العثور على جثة مفصولة الرأس، ببحر يوسف بمدينة الفيوم، ما تسبّب في حالة من الذعر بين الأهالي الذين أبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان العثور على الجثة، على الفور.

العثور على جثة بدون رأس

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية قحافة بالعثور على جثة مفصولة الرأس، دون العثور على الرأس، بعدما طفت الجثة على سطح المياه.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

فريق بحث لكشف غموض الواقعة

ووجَّه مدير أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وسرعة تحديد هوية صاحب الجثة، والتوصل إلى أسباب الجريمة وكشف غموضها، وضبط الجناة.

العثور على جثة شاب في ظروف غامضة

ومن جهة أخرى لقي شاب مصرعه، بطلق ناري، اليوم، في ظروف غامضة بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، وبها إصابات طلق ناري، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى «عبد السلام.ع»، ٤٥ سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.