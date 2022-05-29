طالبة بالثانوي تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» بسبب ضغوط الامتحانات بالفيوم

دفع التوتر الناتج عن امتحانات الثانوية العامة طالبة بالصف الثاني الثانوي للتخلص من حياتها بين طرفة عين وانتباهتها، حيث تناولت أقراص مكافحة تسوس القمح والمسماة بـ«حبة الغلة السامة»، لتتخلص من الضغوط النفسية التي تتعرض لها بسبب الامتحانات.

وعثر أفراد أسرة على الطالبة داخل غرفتها وهي تصارع الموت، ونقلوها إلى مستشفى التأمين الصحي لإسعافها، ولكن باءت كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها بالفشل، وتوفيت متأثرة بإصابتها بتسمم حاد، ونُقل جثمانها إلى المشرحة.

بلاغ بإصابة طالبة بتسمم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد ورود بلاغاً من مستشفى التأمين الصحي، بوصول طالبة بالثانوية العامة، مصابة بتسمم شديد جراء تناولها مادة سامة «حبة الغلة»، ووفاتها أثناء محاولة إنقاذ حياتها.

أنهت حياتها بـ«حبة الغلة»

وتبينّ أنّ الفتاة طالبة بالصف الثاني الثانوي، وأنّها أنهت حياتها بتناول حبة الغلة السامة، لتتخلص من الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة بسبب الامتحانات، والتي تسببت في دخولها بحالة نفسية سيئة فوسوس لها الشيطان بأن تنهي حياتها وترتاح من تلك الضغوطات، فأحضرت حبة مكافحة تسوس القمح وتناولتها، وأصيبت بتسمم شديد أودى بحياتها.

تسليم الجثة لذويها لدفنها

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف الجهات المختصة، والتي صرحت بتسليم الجثة لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها بمركز إطسا.

الواقعة الثانية خلال 48 ساعة

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الطالبة هي الثانية التي أنهت حياتها خلال 24 ساعة، بعدما سبقها طالب بنفس الصف يدعى حمدي ويقيم بمنطقة منشأة عبد الله بإنهاء حياته أيضاً بنفس الطريقة، حيث تناول أيضاً حبة الغلة السامة، وعثروا عليه متوفيا بجوار جدار منزل جدته.