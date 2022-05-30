طالبة ثانوي تنهي حياتها بحبة الغلة في الفيوم.. الثالثة خلال يومين

الخوف والقلق والضغط النفسي بسبب الامتحانات، دفع طالبة بالصف الثاني الثانوي، لإنهاء حياتها، فأحضرت أقراص مكافحة تسوس القمح وتناولتها خلسةٍ دون ملاحظة أحد من أسرتها ثم أغلقت غرفتها عليها، وعندما دخلت والدتها لتنادي عليها لتتناول الطعام تفاجأت بها جثة هامدة، وقد امتلأ وجهها وصدرها برغوة بيضاء.

طالبة بالثانوي تنهي حياتها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من إحدى الأشخاص بنطاق المركز، بعثوره على جثة ابنته في غرفتها ووجها ممتلئ برغوة بيضاء.

تناولت حبة الغلة السامة

وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ بحي الصوفي بنطاق القسم، وعثر على جثة طالبة بالصف الثاني الثانوي، متوفية داخل غرفتها، ويخرج من فمها رغوة بيضاء.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

وجرى نقل جثة الطالبة لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتبينّ أنّ الفتاة أنهت حياتها برغبتها، جراء إصابتها بتسمم شديد إثر تناولها أقراص مكافحة تسوس القمح «حبة الغلة السامة»، لمرورها بأزمة نفسية بسبب ضغوط الامتحانات خلال الفترة الأخيرة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير كامل بالوفاة، وتسليم الجثة لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير.

الثالثة خلال يومين فقط

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه هي الطالبة الثالثة التي تنهي حياتها بنفس الطريقة خلال يومين بمحافظة الفيوم، حيث أنهى طالب بنفس الصف يدعى حمدي حياته بنفس الطريقة، ثم طالبة أخرى بنفس الصف من مركز إطسا، وهذه هي الثالثة التي تنهي حياتها بنفس الطريقة بسبب ضغوط الامتحانات.