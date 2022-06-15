سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-6-2022 في البنوك المصرية

تواصل المواقع الرسمية الخاصة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وقناة السويس والمصرف المتحد والمركزي المصري، تحديث أسعار العملات يوميا، وبينها سعر اليورو اليوم، باعتباره من الأوراق المالية التي تهم شريحة كبيرة خاصة من التجار والمتوردين ورجال الأعمال، نظرا لأهميتها الواسعة في القطاع الاقتصادي.

واليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، وفي ظل المتابعات اليومية المقدمة من موقع «الوطن»، الذي يحرص على تقديمها لقرائها ومتابعيه، نستعرض خلال التقرير التالي سعر اليورو اليوم الأربعاء مقابل الجنيه، فى بداية تعاملات البنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، في البنك المركزي نحو 19.52 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

بلغ سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي المصري، نحو 19.42 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم، وفق الموقع الرسمي للبنك، كما بلغ سعره في بنك مصر نحو 19.42 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو اليوم وفقًا لبداية التعاملات في بنك قناة السويس، لنحو 19.95 جنيه للشراء و20.11 جنيه للبيع، كما بلغ سعره في المصرف المتحد لنحو 19.97 جنيه للبيع و20.11 جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو في البنك التجاري المصري لنحو 19.99 جنيه للشراء و20.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

يعتبر الجنيه الإسترليني العملة الرسمية المتداولة في المملكة المتحدة، حيث وصل سعره في المصرف المتحد لنحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، وسجل سعر اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري لنحو 23.35 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.