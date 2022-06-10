سعر اليورو اليوم الجمعة 10-6-2022 في البنوك المصرية

يهتم كثير من رجال الأعمال والعاملين فى النظام الاقتصادي بشكل يومي بمعرفة سعر اليورو مقابل الجنيه، وذلك فى البنوك العاملة بالمؤسسات المصرفية المصرية، خاصة بعد أن شهد سعره الكثير من التغيرات مؤخرا، منها الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي ظل المتابعات المستمرة واليومية من موقع «الوطن»، الذى يحرص على تقديمها لجميع متابعيه، نستعرض من خلال التقرير التالي سعر اليورو مقابل الجنيه ، مع بداية معاملات البنوك الحكومية والخاصة اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022، كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، وفقًا لبداية التعاملات في بنك قناة السويس نحو 19.95 جنيه للشراء و20.10 جنيه للبيع، في حين وصل سعره بالمصرف المتحد لنحو 19.97 جنيه للبيع و20.10 جنيه للشراء، وسجل في البنك الأهلي نحو 19.97 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الرسمي للبنك، كما بلغ سعر اليورو ببنك مصر اليوم الجمعة نحو 19.97 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو سعر اليورو في البنك المركزي نحو 20.00 جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع، كما وصل سعره اليوم ايضا ببنك الإسكندرية لنحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، وبلغ سعره بالبنك التجاري الدولي نحو 19.99 جنيه للشراء و20.10 جنيه للبيع، وذلك وفق لما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، مع بداية التعاملات اليوم الجمعة.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.35 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.