سعر اليورو اليوم السبت 11-6-2022 في البنوك المصرية

أعلن كل من البنك الأهلي وقناة السويس والمصرف المتحد وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديثها لأسعار العملات كافة، من بينها سعر اليورو باعتباره من الأوراق المالية التي تحظى باهتمام الكثير من رجال الأعمال والعاملين في النظام الاقتصادي بشكل يومي.

واليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، وفي ظل المتابعات المستمرة واليومية من موقع «الوطن»، الذي يحرص على تقديمها لجميع متابعيه، نستعرض من خلال التقرير التالي سعر اليورو مقابل الجنيه، مع بداية معاملات البنوك الحكومية والخاصة كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل اليوم السبت الموافق 11 يونيو سعر اليورو في البنك المركزي نحو 20.00 جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر اليورو اليوم أيضا ببنك الإسكندرية لنحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي سجل اليورو نحو 19.97 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الرسمي للبنك،

سعر اليورو في بنك مصر

كما بلغ سعر اليورو بـ بنك مصر اليوم السبت نحو 19.97 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 11 يونيو، وفقًا لبداية التعاملات في بنك قناة السويس نحو 19.95 جنيه للشراء و20.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما وصل سعره بالمصرف المتحد لنحو 19.97 جنيه للبيع و20.11 جنيه للشراء،

سعر اليورو في البنك التجاري المصري

وبلغ سعره بالبنك التجاري الدولي نحو 19.99 جنيه للشراء و20.11 جنيه للبيع، وذلك وفق لما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، مع بداية التعاملات اليوم السبت.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وبشأن العملة المتداولة في المملكة المتحدة، فبلغ سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.35 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.