سعر اليورو اليوم الخميس 9-6-2022 في البنوك المصرية

يتابع الكثيرون يوميًا سعر اليورو مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي يشهدها العالم وتهدد بتعرض الاقتصاد العالمي لأزمة شديدة، ومنها الحرب الروسية والأوكرانية، فضلا عن تداعيات كورونا التي يشهدها العالم حاليا.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، في مجال أسعار العملات، نعرض سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية المعاملات الصباحية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعاملة في القطاع المصرفي اليوم الخميس الموافق 9 يونيو الحالي، كما يلي:

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو وفقًا لبداية التعاملات اليوم الخميس الموافق 9 يونيو الحالي، في المصرف المتحد لنحو 19.97 جنيه للبيع و20.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.95 جنيه للشراء و20.10 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 19.97 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، كما سجل سعر اليورو ببنك مصر اليوم نحو 19.97 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 20.00 جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو ببنك الإسكندرية نحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.99 جنيه للشراء و20.10 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، وفق بداية التعاملات اليوم الخميس الموافق 9 يونيو الجاري

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.35 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.