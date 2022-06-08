سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-6-2022 في البنوك المصرية

تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث اختلفت الأسعار بحدود 5 قروش من بنك لآخر، تأثرًا بالأحداث الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الاقتصادية في مجال أسعار العملات الأجنبية، سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8 مايو الجاري، كما يلي:

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو وفقًا لبداية التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو الحالي، في المصرف المتحد نحو 19.92 جنيه للبيع و20.08 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.90 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 19.84 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، كما سجل سعر اليورو ببنك مصر اليوم نحو 19.84 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.84 جنيه للشراء و19.96 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو ببنك الإسكندرية نحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.94 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، وفق بداية التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.12 جنيه للشراء و23.39 جنيه للبيع.