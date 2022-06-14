تداول 253 ألف طن بضائع استراتجية في ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ تم تداول اكثر من 253 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الانواع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 2934 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيله.

50 سفينة في ميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل، فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث دخل وخرج عدد 50 سفينه الى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينه.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع إنتشار آثار جائحة كورونا.

مداومة العمل بميناء الإسكندرية

وأكد أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، كما تتم متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.

بينما تسير معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.