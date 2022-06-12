الجامعات الأهلية: 4 آلاف طالب تقدموا لأداء اختبارات القبول 2022

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أنَّ عملية التقدم للالتحاق وأداء الاختبارات للقبول بجامعات «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن عملية التسجيل تتمّ بسهولة ويسر، لافتًا إلى أنَّ الأربعاء المقبل سيتمّ إجراء أول اختبارات قبول لأول دفعة تقدمت للالتحاق بالجامعة قبل يوم الجمعة الماضي، مؤكّدة أنَّه سيتمّ الإعلان عن مواعيد اختبارات الطلاب الذين سجلوا بعد موعد الجمعة.

اختبارات القبول 2022

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الأهلية لـ«الوطن»، أنَّ عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية تجاوز الـ4 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، مبينًا أنَّ من سدد قيمة الرسوم لأداء الاختبارات تخطى الـ300 طالب، لافتة إلى أنَّ عملية التسجيل للالتحاق بكليات الجامعات الأهلية مستمرة حتى شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنَّ التسجيل متاح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات ولأول مرة يتاح التقدم للجامعات الأهلية لطلاب الدبلومات الفنية.

اختبارات القبول لتنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأكّدت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية أن قيمة المصروفات الدراسية للالتحاق والقبول بالجامعات الأهلية كما هي دون تحريك أو زيادة عن العام الماضي، لافتة إلى أنَّ جميع المصروفات الدراسية للبرامج بالجنيه المصري، مؤكدة أنَّ الفترة المقبلة ستشهد إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة والتخصصات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودولياً، منوهة بأنَّ أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات حتى الآن.