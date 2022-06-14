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المشرف على الجامعات الأهلية يكشف حقيقة سقوط «سيستم» اختبارات القبول  

كتب:

أحمد أبوضيف
12:17 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد عبد الحميد، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، حقيقة سقوط «سيستم» اختبارات القبول في أول يوم لها للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة.

المشرف على الجامعات: لم نرصد أي مشكلات

وقال «عبد الحميد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «السيستم يعمل بصورة جيدة دون أي مشكلات والامتحانات تتم بصورة جيدة في المقرات داخل الجامعات، وبالنسبة لمن يؤدون الامتحانات بالخارج يجب عليهم التأكد من شبكة الإنترنت لديهم، ولم نرصد أي مشكلات في هذا الشأن حتى الآن ».

550 طالبًا سجلوا لإجراء القبول للالتحاق الجامعات 

وأكد المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة، أنّ هناك غرفة عمليات مركزية تتابع لحظة بلحظة أعمال اختبارات القبول المؤهلة للالتحاق بالجامعات الأهلية، لافتا إلى أن 550 طالبًا وطالبة سجلوا لإجراء اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات في تنسيق 2022.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.