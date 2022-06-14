تنفيذ 9 مشروعات خدمية بـ256 مليون جنيه في مشتول السوق بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدةً للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب، والمشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

متابعة مستمرة لموقف المشروعات الجاري تنفيذها

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات ، وصولاً للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ 263 مشروعاً بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بتكلفة مالية 18 مليار و342 مليون جنيه، منها 9 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة مشتول السوق، في قطاعي الصرف الصحي والأبنية التعليمية، بتكلفة مالية بلغت 256 مليون جنيه.

تنفيذ مشروعين بالصرف بتكلفة 220 مليون جنيه

وأوضح محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ مشروعين بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه، تتضمن مشروع صرف صحي قرية «أبراش»، لإنشاء محطة معالجة بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً، وإنشاء 3 محطات رفع، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجة 45%، ونسبة تنفيذ محطة الرفع الفرعية 50%، وشبكات الانحدار 85 %، ومشروع صرف صحي قرية «نبتيت»، بمركز مشتول السوق، ويتضمن إنشاء محطة رفع، وربطها على محطة معالجة أبراش، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 70%.

تنفيذ 7 مشروعات تعليمية بتكلفة 35 مليون و700 ألف جنيه

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أشار محافظ الشرقية إلى أنه يجري تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز مشتول السوق، بتكلفة مالية بلغت 35 مليون و700 ألف جنيه، ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وكلي وتوسعة، تشمل إنشاء جديد لمدرسة «عبد الله أبو النيل» الابتدائية، لإضافة 16 فصلاً، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، وإنشاء جديد لمدرسة «نبتيت» للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصلاً، وبلغت نسبة التنفيذ 7%، وإحلال كلي لعدد 16 فصلاً بمدرسة «رأفت شومان» الابتدائية، وبلغت نسبة التنفيذ 47%، وإحلال جزئي لعدد 7 فصول بمدرسة «الصحافة» الاعدادية، وبلغت نسبة التنفيذ 40%.

وتابع أنه يجري تنفيذ إحلال جزئي لعدد 13 فصلاً بمدرسة «محمد حسانين بركات» للتعليم الأساسي، وبلغت نسبة التنفيذ 51%، وتوسعة عدد 8 فصول بمدرسة «العهد الجديد» الابتدائية، وبلغت نسبة التنفيذ 49%، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، فضلاً عن تنفيذ إحلال جزئي لعدد 6 فصول بمدرسة مشتول السوق الثانوية الصناعية للبنات، وبلغت نسبة التنفيذ 30%.