إحالة أوراق عامل متهم بقتل زميله في الشرقية إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الزقاريق، اليوم الأحد، بإحالة أوراق متهم بقتل زميله، إلى مفتي الجمهورية، وصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي، رئيس محكمة الزقاريق، وعضوية المستشارين أحمد السيد وسامي زين العابد والوليد حسن.

أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بمقتل شاب على يد عامل

تعود أحداث القضية رقم 116 لسنة 2022 جنايات ثاني العاشر من رمضان والمقيدة برقم 8 لسنة 2022 جنايات ثاني العاشر من رمضان، حيث قرر المحامي العام إحالة «مصطفى. ص. ف. ع»، 20 سنة، عامل، مقيم الحي العاشر بالعاشر من رمضان بتهمة قتل المجنى عليه «وليد أ م أ» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض «خنجر»، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده به، وما إن ظفر به حتى عاجله بطعنة في صدره وانهال عليه ضرباً مستخدما السلاح بحوزته.

وبسؤال «زينب .ن.م» 51 سنة، ربة منزل، ووالدة المجني عليه، ممقيمة بذات العنوان بمحافظة الشرقية، أفادت بوجود خلاف سابق فيما بين نجلها المجني عليـه والمتهم، وأنها علمـت بتعـدي المـتهم على نجلها مسـتخدما سلاحا أبيض فتحدث إصابته والتي أودت بحياته.

ارتكاب المتهم الواقعة بسبب خلافات سابقة

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، وذلك على إثر خلاف سابق فيما بينه وبين المجني عليـه، وتقابل معه وتعدى عليـه باستخدام سلاح أبيض «خنجـر»، فأحـدث إصابته بجانبـه الأيسر، وأرشـد عـن مكان ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.