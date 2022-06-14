فيل يقتل مسنة هندية وينتقم منها في جنازتها.. «داس على جثتها»

قتل الفيل البري امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، في الهند، ليعود الفيل ذاته بعد أيام قليلة، ليدوس على جثة السيدة السبعينية بينما كانت الأسرة تستعد لحرق جثة الضحية لتصبح في مثواها الأخير، بحسب المعتقد الهندوسي.

تفاصيل حادث الدهس

وحول تفاصيل الحادث فقد كانت الضحية السبعينية، مايا مورمو، في بئر أنبوبية تسحب المياه في ولاية أوديشا بشرق الهند، عندما ظهر الفيل، وقالت السلطات المحلية إن الحيوان ضل طريقه عن محمية دلما للحياة البرية، على بعد 200 كيلومتر تقريبًا من مايوربهانج.

الفيل يهاجم الجنازة

وصرح ضابط الشرطة لوبامودرا ناياك، لوكالة أنباء «برس ترست» الهندية، بأن بعد تعرضها للدهس، نُقلت «مورمو» إلى المستشفى حيث توفيت متأثرة بجراحها.

وتقول التقارير المحلية أنه عندما تجمع أفراد الأسرة للجنازة وكانوا في منتصف أداء الطقوس الأخيرة، ظهر الفيل نفسه، ثم ورد أنه رفع جثة السيدة «مورمو» من محرقة الجنازة وداسها مرة أخرى، ولم تتمكن الأسرة من المضي قدمًا في المراسم إلا بعد رحيل الفيل.

حوادث متكررة

واللافت أنّ اشتباكات الفيلة مع البشر شائعة في أوديشا بالهند، حيث تسبب النشاط الصناعي في زيادة التعدي البشري على موائل الحيوانات، وفي 24 مايو الماضي، تعرضت امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا للدهس حتى الموت عندما دس قطيع من الأفيال البرية ثلاثة منازل بحثًا عن الطعام في قرية في منطقة ديندوري بولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وقال ضابط الفرقة الفرعية (SDO) في غابة إيه كيه شارما، إن الحادث وقع في الليل في قرية باسي ديوري الواقعة تحت حدود مركز شرطة شاهبورا الهندية، وكانت الضحية، كاملافاتي، نائمة في كوخها عندما داست عليها الحيوانات حتى الموت، فيما تمكن زوجها من الفرار من الهجوم، جاء القطيع، وهو من الفيلة البالغة وعجل، من تشهاتيسجاره المجاورة ودخل غابة باسانيا في ديندوري من منطقة أنوبور المجاورة بعد عبور نهر جولا.