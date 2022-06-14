ضبط 970 كيلو قمح محلي داخل محل لبيع الأعلاف الحيوانية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجه للدقيق ومصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على محلات الأعلاف

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة ورئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية للتفتيش على مصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية التي تقوم ببيع الأعلاف للتأكد من مدي إلتزامهم بالقوانين والمقرارات التموينية ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 2644 الصالحية الجديدة ضد «م أ م م س»، حيال صاحب محل لبيع الأعلاف بناحية الصالحية الجديدة وتم ضبط 13 شيكارة قمح محلي بإجمالي 970 كيلو جرام قمح على ذمة المحضر لحين تصرف النيابة العامة بشأنه.

توجيهات بعدم التعاون في إزالة المباني المخالفة

وعلى جانب آخر أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بإزالة حالة تعدي على الطريق العام بقرية الجلادين التابعة للوحدة المحلية بالقضاة وتم الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

إزالة 5 حالات تعدي بالوحدة المحليه بغيته

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ حمله إزالة لعدد 5 حالات تعدي بالوحدة المحليه بغيته عبارة عن إزالة حاله تعدي بالروضه الغربيه عبارة عن سور بالدبش الأبيض علي مساحة 40 متر تقريبًا، كما تم إزالة حالة تعدي بالروضة الغربية عبارة عن غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 10 متر تقريبًا، وكذلك إزالة حاله تعدي بالروضة الغربية عبارة عن منزل بالدبش الأبيض على مساحة 50 مترًا، وإزالة حاله تعدي بالروضه الغربيه عبارة عن سور بالدبش الأبيض على مساحه 40 مترًا.