تفاصيل إصابة عشرات الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال «بطن الهوى»

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء أمس الاثنين، في حي بطن الهوى في سلوان المجاورةُ لأسوار القدس والمسجد الأقصى المبارك»، بحالات اختناق شديدة، خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لـ منازلهم بالقنابل الغازية والرصاص المطاطي، كما اعتدى المستوطنون على السكان بالحجارة والأخشاب.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، كما اعتدت على ثالث وتسببت له بكسور في أصابعه، فيما قال رئيس لجنة «حي بطن الهوى» زهير الرجبي، إن القوات الإسرائيلية، اقتحمت الحي بعد الاعتداء على شاب واعتقاله في المنطقة.

وأشار الرجبي، إلى أن المستوطنين اعتدوا على السكان، بإلقاء الحجارة والأخشاب من البؤر الاستيطانية باتجاه الأهالي وممتلكاتهم، فيما قال عضو لجنة حي بطن الهوى جادالله الرجبي، إن أكثر من 10 سيارات تضررت.

قوات الاحتلال تعتقل طفلين في محافظة «رام الله»

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلين من بلدتي سلواد و بيتونيا بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، ساحات «المسجد الأقصى المبارك» من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقام المستوطنون، بجولات استفزازية في ساحات المسجد.

وقالت «دائرة الأوقاف الإسلامية» بالقدس المحتلة، إن مجموعات من المستوطنين أدوا طقوسًا علنية في أماكن مختلفة من ساحات «المسجد الأقصى المبارك».

الجمعة المقبل.. يوم المواجهة الجماهيرية المفتوحة مع إسرائيل

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان مشترك، أن يوم الجمعة المقبل، سيكون يوما للفعل الشعبي والمواجهة الجماهيرية المفتوحة مع إسرائيل في كل محاور الاشتباك، معربة في بيان مشترك عن دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام.

وحملت الفصائل الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين، داعية مختلف الأطراف والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإنهاء الاعتقال الإداري وإلى حق الأسرى في تلقي العلاج خاصة الأسيرة إسراء الجعابيص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الاثنين بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، في «رام الله»، مع رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي ايراتكسه بيريز وعددا من أعضاء البرلمان، آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

«أشتية» يدعو «البرلمان الأوروبي» إلى الانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها

وشدد أشتية، خلال الاجتماع على ضرورة وجود حراك داخل«البرلمان الأوروبي»، بهدف اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية وانتهاكاتها، كما طالب المسؤول الفلسطيني، «برلمان أوروبا» بالضغط على «تل أبيب» للسماح بعقد الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، «البرلمان الأوروبي» إلى اتخاذ خطوات جدية والانتقال من وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى مقاطعتها، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

«التعاون الإسلامي»: نأسف لعدم تعاون الاحتلال مع لجنة تحقيق معنية بالأراضي المحتلة

من جانبها، رحبت منظمة «التعاون الإسلامي» بالتقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ضد انتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الفلسطينيين، وقالت باكستان في كلمة المنظمة، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن أسفها لعدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع اللجنة ومع آليات حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأمس الاثنين، بدأت في «جنيف» جنوب غربي سويسرا، أعمال الدورة الـ 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى 8 شهر يوليو لمقبل.

بدورها، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، التماسا قدمته هيئة «مقاومة الجدار والاستيطان»، لوقف هدم أكثر من 15 خيام مواطنين في خربة ابزيق، شمال طوباس الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

طائرة حربية إسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق البحر بمدينة صور جنوب لبنان

وفي لبنان، خرقت طائرة حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جدار الصوت فوق البحر في مدينة صور جنوب البلاد، تزامنا مع زيارة وسيط «واشنطن» لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين، إلى بيروت.

وفي الأسبوع الماضي ، تم الإعلان عن وصول سفينة لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه إلى حقل «كاريش» وتجاوزها الخط 29، وقرب وصولها إلى الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.