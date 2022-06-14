رئيس طاقة النواب: مصر تكثف جهودها في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن مصر كثفت نشاطها بشأن مشروعات التنقيب والكشف عن النفط والغاز، وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن وزارة البترول وقعت 108 اتفاقيات مع شركات بترول عالمية، بينها 32 مشروعاً للاكتشاف والتنقيب، عن النفط والغاز بالعديد من مناطق الجمهورية باستثمارات 561 مليار جنيه.

مجلس النواب

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب أن صادرات مصر من البترول في 2021 بلغت نحو 308 مليارات جنيه، ومن الغاز 63 ملياراً، كما شملت توسعة شبكة خطوط نقل الخام بـ5٫6 مليار، كما أن إجمالي الاستثمارات البترولية منذ 2014 بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، وإنشاء وتطوير المصافي ومعامل التكرير أدى لزيادة الإنتاج واضاف عوض الله ان العالم يمر بأزمة طاقة في ظل تقلبات أسعار البترول والارتفاع الكبير في أسعار المنتجات البترولية وهو ما ينعكس على مصر إلا أن قطاع البترول في مصر أعد استراتيجية لمواجهة الأزمة تعتمد على العديد من العناصر والأهداف من بينها المشروعات الجديدة للتنقيب والكشف والتعاقد مع شركات عالمية كبرى في هذا المجال.

صادرات الغاز

وأوضح عوض الله في تصريحاته اليوم أن زيادة صادرات مصر من الغاز قللت من الأزمة وأن الاستراتيجية المصرية بقطاع البترول تستهدف التحول إلى الغاز الطبيعي في العديد من المجالات ومنها تحويل السيارات للغاز ويتم حل مشكلة قلة محطات الغاز حيث سيتم الانتهاء خلال الشهرين المقبلين من 1000 محطة غاز طبيعي وتم الانتهاء بالفعل من 750 محطة.

ورحب «عوض الله»، بتعديلات التعريفة الجمركية الجديدة وتسهيل استيراد السيارات الكهربائية مشيرا إلى أهمية إدخال السيارات الكهربائية ومنها إدخال أتوبيسات للنقل العام تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على البترول حيث لا تزال مصر من الدولة المستوردة للنفط ما يؤثر على الموازنة عند ارتفاع أسعار النفط عالميا مشيرا إلى أن أسعار المنتجات البترولية لم تتأثر في مصر حتى الآن مع زيادة الانتاج المحلي من خلال تطوير وإنشاء مصافي ومعامل تكرير جديدة وتطوير باقي معامل التكرير ضمن استراتيجية كبيرة لزيادة الإنتاج المحلي.