 الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2022.. تبدأ 26 يونيو

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تعقد ورقياً بنظام البابل شيت في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، ولا تشمل أي أسئلة مقالية فالأسئلة اختيار من متعدد فقط وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبة الأدبية

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية .

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبة العلمية

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم، شعبة رياضة.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، شعبة رياضة.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء شعبة علمي علوم ورياضة.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضة.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية وشعبة علمي رياضة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.