التعليم: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة، متصلة بجميع غرف العمليات في المحافظات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2022، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات المركزية في ديوان عام الوزارة، ستكون لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022، لافتا إلى تحديد اختصاصات غرفة العمليات، ومنها متابعة وصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة في نطاق المديريات، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل داخل لجان سير الامتحانات.

مسؤول أمني ضمن تشكيل غرفة العمليات

وأكد المصدر، أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2022، من مدير المديرية أو من ينوب عنه وأعضاء اللجنة الثلاثية في المديرية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، ومسئول الأمن بالمديرية، ومدير مركزالتطوير التكنولوجي، ورئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة، ومدير إدارة الاحصاء بالمديرية ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة وممثل من وزارة الداخلية بغرفة عمليات المديرية فقط.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2022، تم وضعها بعد دراسة كاملة، مؤكّدًا أنَّ الامتحانات سوف تنتهي يوم 21 يوليو المقبل، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد، ولا تحتوي على أي أسئلة مقالية، مضيفًا أن جميع لجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.