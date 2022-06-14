اعتذارات الثانوية العامة 2022.. تعرف على الحالات والشروط والأماكن

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي يحق الطلاب خلالها التقدم باعتذارات الثانوية العامة 2022، وترصدها «الوطن» في السطور التالية، بالأوراق المطلوبة لتقديم الاعتذارات، تزامنا مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2022، التي تعقد ورقياً بنظام البابل شيت في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

حالات اعتذارات الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم في خطاب للمديريات حالات اعتذارات الثانوية العامة 2022 في السطور التالية:

- وفاة الزوج: تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية للحالات المرضية.

- وجود طفل رضيع حتى عامين - صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

- عمل الزوج بمنطقة نائية: خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخ وصورة بطاقة الزوجة.

انتداب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات «يقبل اعتذار أحدهما»

- يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب من الطرف الأخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوج والرقم القومي وإقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.

- سفر الزوج للخارج: صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: تقرير طبي معتمد.

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2022 بالقاهرة

-مدرسة النصر الإعدادية بنات.

-مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات.

-مدرسة محمود على الخطيب الرسمية لغات.

-مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة.

-مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك الأزهار سابقاً.

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2022 بالجيزة

-مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية.

-مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد.

-مدرسة السلام منيل شيحة.

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2022 بالمحافظات الأخرى

مدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية بنين بمحافظة الدقهلية.

-مدرسة الزقازيق الثانوية بنين العسكرية بمحافظة الشرقية.

-مدرسة الأقباط الإعدادية بنات طنطا بمحافظة الغربية.

-مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بمحافظة دمياط.

-مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الإسماعيلية.

-مدرسة القناة الابتدائية بمحافظة السويس.

-مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد.

-مدرسة عباس صالح الابتدائية بمحافظة شمال سيناء.

-مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.