موعد امتحانات الثانوية العامة 2022.. باقي من الزمن 6 أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد الأسبوع المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، موضحة أنها وضعت اللمسات النهائية لعقد الامتحانات من خلال الانتهاء من توزيع أرقام الجلوس على الطلاب وتحديد مقار اللجان الامتحانية، وتجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، سيكون يوم 20 يونيو الجاري، وفي غضون 6 أيام فقط، إذ سيتمّ عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم الاثنين الموافق 20 يونيو على أن تُعقد المواد المضافة للمجموع بدءًا من يوم 26 من نفس الشهر، مشيرة إلى أنَّه لا يوجد أي تعديل على جدول الامتحانات، وأن أسئلة الامتحانات في جميع المواد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما سيتم توفير ورقة مفاهيم سيتمّ توزيعها على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنتهي 21 يوليو المقبل

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، تم وضعها بعد دراسة كاملة، مؤكّدًا أنَّ الامتحانات سوف تنتهي يوم 21 يوليو المقبل، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستكون (اختيار من متعدد)، ولا تحتوي على أي أسئلة مقالية، مضيفًا أن جميع لجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

للراغبين في تأجيل بعض مواد الثانوية العامة للعام المقبل 2023

يُذكر أنَّ مصدرًا مسؤولًا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن طالب الثانوية العامة الذي يرغب في تأجيل بعض المواد ليس مطلوبًا منه إخطار المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية التابع لها بأنَّه قرر تأجيل الامتحانات حتى لو دخل مادة واحدة، وقرر تأجيل باقي المواد، موضحًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّ هناك طريقتين لتأجيل المواد، إما الغياب عن امتحان المادة التي يرغب في تأجيلها ودخولها العام المقبل، أو حضور امتحان المادة وعدم الإجابة في الامتحان.